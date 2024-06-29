Cumhur İttifakı’ndan Başkan Fıçı’ya ’özür dile’ çağrısı: Foça halkı dedikoducu değildir!

Foça Belediye Başkanı CHP'li Saniye Bora Fıçı'nın yeğeni ve şoförünün de karıştığı iddia edilen taşlı sopalı kavganın ardından açıklama yapan Foça Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Hüsnü Boztepe duruma tepki gösterdi.

FIÇI KAVGAYA DOĞRUDAN MÜDAHİL OLDU

Boztepe, Başkan Fıçı'nın taraflar arasında yaşanan kavgaya doğrudan müdahil olduğunu söylerken emniyete giderek süreci etkilemeye çalıştığını belirtti.

TARAFMIŞ GİBİ KATILMASI DOĞRU DEĞİL

Belediye başkanı olarak halkın oylarıyla seçilen bir kişinin ilçede oluşan kötü süreçlere tarafmış gibi katılmasının doğru olmadığını anlatan Boztepe şunları söyledi: "İnsanların belediye başkanı olarak seçtiği kişi olgun ve sükunetle olaylara yaklaşması lazım. Şehrül emin olmak kolay değildir. Ne yazık ki Foça'da sayın başkanın doğup büyüdüğü mahallede yaşayan gençler ile ilçe merkezinde yaşayan gençler arasında yaşanan gerilim yönetilememiştir. Olayların büyümesine neden olacak tepkiler ve davranışlar aydın ve çağdaş bir ilçeye yakışmaz. Belediye başkanı durumun kendisine sorulması üzerine gerçek olan olayı kapatarak Foçalıları dedikodu yapmakla itham etmiştir. Ayrıca, Cumhur İttifakı sürecin hiçbir yerinde olmamasına rağmen MHP'nin adını kullanmıştır. Hiç kimse Foça halkına dedikoducu, gelişigüzel konuşan gibi ithamlarda bulunamaz. Bir kişinin belediye başkanı olması kendisini seçen halkı itham etme lüksünü ona vermez. Sayın başkan derhal Foça halkından özür dilemelidir. Son günlerde ilçede oluşan sivil toplum kuruluşları refleksleri, basın açıklamaları ve halkın değerlendirmeleri gibi konularda gerginlik çıkartan başkanı sağduyuya davet ediyoruz. Foça Belediyesi'nde meclis üyesi olarak yaptığımız görev ve sorumluluk gereği başkandan sakinleşmesini, sinirlerine hakim olmasını ve agresif tutumlardan kaçınmasını istirham ediyoruz. Aksi halde demokratik tepkimizi kendisine göstermekten geri durmayız" diye konuştu.