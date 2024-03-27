Cumhur İttifakı’nın Balıkesir adayları “Gerçek Belediyecilik Yemini” etti

Atatürk'ün şehri selamladığı Çamlık - Ahmet Edip Uğur Gençlik, Kültür ve Aktivite Merkezi'nde Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz ve İlçe Belediye Başkan adayları bir araya gelerek "Gerçek Belediyecilik Yemini" etti. "Ben ve Cumhur İttifakımızın ilçe belediye başkanı adayları olarak karşınızdayız" diyen Başkan Yılmaz, "Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da insan ve hizmet odaklı siyaset anlayışımızla, sadece ve sadece siz kıymetli hemşehrilerimiz ve Balıkesir için gayretle çalışmayı sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı'na yakışır şekilde "Gerçek Belediyecilik" ile hizmet etmeye devam edeceğimizin sözünü veriyoruz" dedi.

GERÇEK BELEDİYECİLİK YEMİNİ

Başkan Yılmaz ve ilçe belediye başkan adayları hep birlikte; "Doğruluk ve dürüstlükten ayrılmayacağıma, Hemşehrilerimiz arasında hiçbir ayrım yapmayacağıma, Anayasa ve yasalardan ayrılmayacağıma, Kamu kaynaklarını namusum ve şerefim bilerek amacı dışında harcanmasına göz yummayacağıma, Dezavantajlı kesimleri gözeteceğime, Sosyal politikaları güçlendireceğime, Belediye hizmetlerinin gecikmeden ve kaliteli şekilde icrası için azami gayret sarf edeceğime, Belediye hizmetleri karşısında herkesin eşit Olduğu gerçeğinden hareketle adaletten şaşmayacağıma, Emaneti hakkıyla ve layıkıyla taşıyacağıma, Milletim, hemşehrilerim ve tarih önünde namusum, şerefim ve kutsal kitabımız üzerine yemin ederim" ifadelerini kullandı.