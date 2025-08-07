Başkan Erdoğan 300 bininci konut kura çekimi için Malatya’ya geliyor

Başan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ağustos ayı sonunda 300 bininci konutun kura çekimi için Malatya'ya geleceğini ifade eden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, "Bu tarihi buluşmada, şehrimizin kalbi olan Merkez Çarşı inşaat alanımız da programın en önemli duraklarından biri olacak" dedi.

Milletvekili Ölmeztoprak, Malatya Çarşı Merkezi inşaatında incelemelerde bulunarak, çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aldı. "Asrın felaketinin ardından şehrimizin kalbi olan çarşımız yeniden ayağa kalkıyor" diyen Milletvekili Ölmeztoprak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, 21. yüzyılın mimarisiyle, çağın ihtiyaçlarına göre şekillenen modern bir ticaret merkezi inşa edildiğine dikkat çekti, toplamda 5 bin 726 bağımsız bölümden oluşan projede; 3 bin 232 (2382 adet zemin katta) dükkân, 2 bin 270 ofis, 224 konutun yer aldığını ifade etti.