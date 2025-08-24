Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat’ta Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü coşkusuna katılacak

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü, Bitlis'in Ahlat ilçesinde binlerce vatandaşın katılımıyla coşkuyla kutlanıyor. Tarih, kültür ve sporu bir araya getiren etkinliklere yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılarak vatandaşlarla bir araya gelecek.

Ahlat'ta üçüncü gününde devam eden etkinliklerde atlı cirit nefes keserken, çocuk oyunları alanında şişme parkurlar, voleybol, futbol, badminton, masa tenisi, langırt, mini golf, halat çekme ve akıl-zeka oyunlarıyla minikler doyasıya eğleniyor.

Oba alanında kurulan han çadırı ve 50 tematik çadırda yöresel lezzetler, halk oyunları gösterileri ve konserler vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Binlerce kişinin katıldığı etkinlikler, 25 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle zirveye ulaşacak. Erdoğan'ın hem vatandaşlara hitap etmesi hem de zaferin 954. yıl dönümü anısına düzenlenen programlarda yer alması bekleniyor.

BAKANLAR KURULU AHLAT'TA

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılacak olan kutlamalara yarın (Pazartesi günü) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarda katılacak. MHP Genel Başlanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katılacağı program "Sultan Alparslan Otağı"nın da kurulduğu Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek. Erdoğan, burada toplanan kalabalığa hitap edecek. Önemli mesajlar vereceği belirtilen Erdoğan'ın Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bakanlar kuruluna başkanlık edeceği bekleniyor.