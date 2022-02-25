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Giriş Tarihi: 25.2.2022 19:47 Son Güncelleme: 25.2.2022 19:52

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a annelerden doğum günü sürprizi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a annelerden doğum günü sürprizi

Diyarbakır’da HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan anneler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününü kutladı. Erdoğan için pasta kesilen sürpriz doğum günü kutlamasına AK Partili Diyarbakır Milletvekilleri Mehdi Eker ile Oya Eronat da katıldı.

Diyarbakır'da çocukları PKK tarafından kaçırıldığı için HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan anneleri AK Partili Diyarbakır Milletvekilleri Mehdi Eker ile Oya Eronat ve partililer ziyaret etti. Ziyaret sırasında annelerin en büyük ve güçlü destekçisi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için doğum günü sürprizi gerçekleşti. Eylemin sürdüğü çadırda AK Milletvekilleri ve anneler, 68'inci yaşına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü pasta keserek kutladı. Eyleme başladıkları günden buyana en büyük desteği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine verdiğini belirten anneler, "Devletimiz ve Cumhurbaşkanı sayesinde çocuklarımız örgütten kaçıp annelerine kavuşuyor. Her daim eşi Emine hanım ile birlikte yanımızda duran sayın Cumhurbaşkanımızın doğum gününü kutluyoruz. Allah onu devletimizin başından eksik etmesin ve uzun sağlıklı ömürler versin" ifadelerini kullandı. AK Parti Milletvekili Mehdi Eker ise, Diyarbakır annelerinin bu onurlu eylemlerinin her daim destekçisi olduklarına dikkat çekerek, "Bugün annelerimizi anlamlı bir günde ziyaret ettik. Burada Diyarbakır anneleriyle birlikte sayın Cumhurbaşkanımızın 68'inci yaşını kutladık. Cumhurbaşkanımızın selamlarını annelerimize ilettik" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a annelerden doğum günü sürprizi
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