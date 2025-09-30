Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 500 bin sosyal konut müjdesi! TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

81 ilde vatandaşların uygun maliyetlerle konut sahibi olmasını sağlayacak dev projede yeni detaylar belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 500 Bin Sosyal Konut Projesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından hayata geçirilecek. Proje kapsamında hem afet riskine karşı dayanıklı hem de bütçe dostu evler inşa edilecek. TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılacak?