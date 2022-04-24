Başkan Erdoğan’dan Aliağalı yetim çocuklara oyuncak hediyesi

Yeni Mahalle Örnek Kent'te düzenlenen iftar etkinliği öncesinde, AK Parti Aliağa Kadın Kolları Başkanı Şule Akman Yıldırım, AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcıları Emel Dalkıran, Neşe Çakmak, Necla Çeşnial ve Nesrin Akşehirli mahallediki 4 aileyi ziyaret ederek ailelerin ramazan ayını kutladı. Ailelerle sohbet eden Yıldırım ve beraberindeki İl Başkan Yardımcıları daha sonra iftar için hazırlanan salona geçti. İftara, ilçedeki 20 ailenin 50 yetim çocuğu ile yaklaşık 100 kişi ilgi gösterdi. Edilen duanın ardından oruç açıldı. Kurulan iftar sofrasında 4 çeşit yemek ve tatlı ikram edildi.

BAŞKAN ERDOĞAN SEVİNDİRDİ

İftar, çocuklar için şenlik havasında geçti. Alana kurulan top havuzunda eğlenen çocuklara Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği oyuncaklar hediye edildi. Kız çocukları için bebek, erkek çocuklar için kumandalı otomobil hediyesi yüzleri güldürdü. Sevinç yaşayan çocuklar Başkan Erdoğan'a teşekkür mesajları gönderdi.

"HER GÜN BİR MAHALLEMİZDE HEMŞEHRİLERİMİZLE KUCAKLAŞIYORUZ"

Ramazan ayının birlik ve beraberliğin öne çıktığı bir ay olduğunu dile getiren AK Parti Aliağa Kadın Kolları Başkanı Şule Akman Yıldırım, "Her gün bir mahallemizde hemşehrilerimizle kucaklaşıyoruz." dedi. Başkan Erdoğan'ın talimatı ile sürekli sahada olduklarını aktaran Yıldırım, ev ziyaretlerine ağırlık verdiklerini kaydetti. AK Kadınların seçimden seçime sahada olmadığını vurgulayan Yıldırım, "Ramazan ayında mahalleleri kapı kapı gezip vatandaşlarımızın dertleriyle dertleniyor, sevinçlerini paylaşıyoruz. Biz, partimiz kurulduğu günden bu güne her zaman vatandaşımızla iç içe olduk. Türkiye genelinde olduğu gibi Aliağa'nın AK kadınları da iyiliği çoğaltıp, ramazan sofralarında mübarek ayın bereketini ve mutluluğunu paylaşıyor. Her gün onlarca ev ziyareti yapıyoruz. Çat kapı evlere konuk oluyoruz." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN HEDİYESİ 50 YETİM ÇOCUĞU SEVİNDİRDİ

AK Parti Aliağa Kadın Kolları Başkanlığınca yetim çocuklar ve aileleri için organize edilen iftar etkinliğinde çocukların da eğlendiğine değinen Yıldırım, "İlçemizde 20 ailenin 50 yetim çocuğu ile iftar yaptık. İftarımıza katılan çocuklarımıza Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği oyuncuklardan hediye ettik. Top havuzunda güzel vakit geçiren çocuklar, Cumhurbaşkanımızın gönderdiği oyuncaklarla da oynadı. Onların gözlerindeki sevinç görülmeye değerdi. Aileler buradan mutlu ayrıldı." diye konuştu. İftara, İlçe Kadın Kolları Başkan Yardımcıları ve mahalle koordinatörü ilçe yönetim kurulu üyeleri ile İlçe Kadın Kolları Yeni Mahalle Başkanı Derya Coşkun da katıldı.