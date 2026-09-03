Cumhurbaşkanı milli park kararnamesini imzaladı: Deveboynu artık koruma altında

Van
'ın Gevaş ilçesi ile Bitlis
'in Tatvan ilçesi sınırlarında yer alan 12 bin 533 hektarlık alanın "Van Gölü
Deveboynu Yarımadası Milli Parkı" olarak ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 31 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye'nin 54. milli parkı olan Van Gölü Deveboynu Yarımadası, sahip olduğu doğal ve tarihi zenginliklerle bölgenin önemli turizm destinasyonlarından biri olma potansiyeli taşıyor. Van Gölü'nün güney kıyılarında yer alan yarımada, turkuaz renkli koyları, göl manzarası ve özgün doğal yapısıyla ziyaretçilerine farklı bir doğa deneyimi sunuyor. Milli park statüsüyle alanın doğal dokusunun yanı sıra tarihi ve kültürel değerlerinin de daha güçlü bir koruma çerçevesine alınması hedefleniyor. Alanın kültür turizmi açısından daha etkin değerlendirilebilecek noktalardan biri olması bekleniyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vahap Yönten, Deveboynu Yarımadası'nın milli park olarak ilan edilmesini çok kıymetli bulduğunu söyledi.
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Mete Efendioğlu - Editör