Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı’nda konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Atatürk Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen bu önemli buluşmanın, devletin beşeri kalkınma vizyonunun genç kuşaklarla buluşturma iradesinin güçlü bir örneği olduğunu söyledi.

Kalkınma da en önemli hedefinin insana hizmet ve insanın yaşam koşullarını iyileştirmek olduğunu ifade eden Yılmaz, "İyi insan potansiyeliniz varsa diğer tüm meseleleri aşma imkanınız var demektir. İşte bu fuar insan odaklı, insan merkezli kalkınma anlayışımızın çok ciddi yansımasıdır. Erzurum'un EİT 2025 Turizm Başkenti unvanı, siz gençler için turizm, kültür, organizasyon ve girişimcilik alanlarında yepyeni fırsatların kapılarını aralıyor. KUDAKAF 25 ise Erzurum ve çevre illerin yükselen potansiyelini, burada bulunan kıymetli kurumlarla sizlerin enerjisi ve yetenekleriyle buluşturarak geleceğinize yön vermeniz için önemli bir zemin sunuyor." İfadelerini kullandı.

Üniversiteler deyince akla ilk eğitim, araştırma ve sosyal fonksiyonların geldiğini belirten Yılmaz, şunları söyledi: "Üniversitelerimizin birinci fonksiyonu eğitimdir, insanlığın bugüne kadar biriktirdiği bilgiyi gelecek nesillere aktarma olmalı ve bunu çok kaliteli yapmaları lazım. İkincisi fonksiyonu araştırma, yani bugüne kadar gelmiş bilginin üzerine yeni bilgiler ilave etme, bu noktada da araştırma fonksiyonu çok önemlidir, ama en az eğitim ve araştırma fonksiyonu kadar sosyal fonksiyon da önemli ben buna 'kalkınma fonksiyonu' diyorum, bilgiyi kullanma meselesi. Bir üniversite bu bilgilerle içinde bulduğu toplumu dönüştüremiyorsa, fayda sağlamıyorsa o toplumun önüne yeni projeler, yeni fikirler ufuklar açamıyorsa, kalkınma fonksiyonunu tam anlamıyla yerine getirememiştir."

Son dönemde birçok üniversite açtıklarını ve yeni nesil üniversitelerin özellikle açık sistemler olarak çalışması gerektiğini dile getiren Yılmaz, "Yeni nesil üniversitelerin çevresine, topluma gençler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine fayda vermesi gerekiyor. Üniversiteleri sanayi ile işbirliği yaparak yerel yönetimlerle çiftçilerle, bütün toplumsal kesimlerle bağlarını güçlü tutarak, etrafına duvarlar, zihinsel duvarlar örmeden, fiziki duvarlar olabilir ona bir şey demiyorum, ama kesinlikle üniversitelerimizde zihinsel duvarlar olmamalı, açık sistemler olarak topluma fayda üretmeliler, toplumun hizmetinde olmalılar. Buradaki rektörlerimizin hepsinin bu anlayışta olduğunu biliyorum, hepsine de yürekten teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Yılmaz, Atatürk Üniversitesi'nin sahip olduğu altyapıyla bu noktada öncü üniversite rolü oynama devam ettiğini ve 9 üniversitenin bir araya gelmesiyle KUDAKAF 25'in oluştuğunu dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti: "Kariyer fuarının, gençlerin yalnızca iş ve staj imkanlarıyla değil, yönelişleriyle ve hayalleriyle de buluştuğu alanlar oldu. Fuarda kurulan her temasın, yarının başarılarına açılan yeni bir kapı oluyor. Ülkemiz, yükseköğretim altyapısına son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok büyük yatırımlar yapıldı. Son 20 yılda birçok yeni üniversite kurduk, üniversitelerimizin araştırma altyapılarına büyük yatırımlar yaptık, şimdi işte onun semerelerini görme dönemindeyiz. Enerji koridorlarının kavşağında yer alan Erzurum'un lojistikten turizme pek çok sektörde uluslararası ölçekte kariyer imkanı sunuyor. Şehrin güçlü tarım ve hayvancılık potansiyeline sahip."

Çok önemli kurumların yer aldığı KUDAKAF 25'te ASELSAN, HAVELSAN ve TUSAŞ gibi savunma sanayi devleri, mühendislikten yazılıma, teknoloji geliştirmeden Ar-Ge'ye kadar birçok alanda gençlere eşsiz fırsatlar sunduğunu anlatan Yılmaz, "Savunma sanayinde Türkiye bir devrim yaptı, yüzde 20 yerlilikten şuan yüzde 80'lere geldik. Yakın gelecekte inşallah 10 milyar dolar ihracatı aşacağız, bunu görüyoruz. Geçmişte paramızla alamadığımız savunma sanayi ürünlerini bugün biz başkalarına parası mukabilinde satacak konuma geldik. Buda güçlü bir siyasi iradeyle oldu, Cumhurbaşkanımızın koyduğu iradeyle bugünlere geldik. Aynısını şimdi sağlık endüstrilerinde yapmamız lazım, belki mesafe aldık ama daha çok almamız lazım." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, gençlere sunulan bu hizmetten dolayı Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve ekibine, fuara katılan tüm rektör ve öğrencilere teşekkür etti. Konuşmaların ardından Rektör Hacımüftüoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a plaket ve hediye takdiminde bulundu. Öğrencilerle kurdele keserek fuarın açılışını yapan Yılmaz, daha sonra salon ve stantları gezerek, sektör temsilcileriyle bir araya geldi.