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Giriş Tarihi: 28.2.2023

‘Cumhurbaşkanımız hepimize sahip çıktı’

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
‘Cumhurbaşkanımız hepimize sahip çıktı’
Adana'da, depremden kurtulan ancak evleri büyük hasar gören Zarife Aşkın ve Mehmet Aşkın çifti, 2 çocuklarıyla önce AFAD tarafından Çukurova ilçesindeki Semt Pazarı'nda kurulan çadır kente yerleştirildi. Burada iki gün kalan aile, görevliler tarafından eşyaları ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Sarıçam ilçesindeki Çukurova Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.




Yaşanan felaket sonrasında devletin her zaman yanlarında olduklarını kaydeden Aşkın, "Depremin yaşandığı ilk gün Cumhurbaşkanımız, 'Ben vatandaşlarımı sokakta bırakmam' dedi ve hepimize sahip çıkarak, bizi sokakta bırakmadı. Burada 3 öğün yemeğimiz veriliyor. Evde bu kadar çeşit yemek yapmıyorduk. Sürekli sıcak suyumuz var. Rahatlıkla banyo yapabiliyoruz. Kızım rahatsızlanınca, yurtta bulunan doktor, hemen muayene edip reçetesini yazdı. Görevliler ilacı alıp bize teslim ettiler. Devlet, tüm ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Ama maalesef hâlâ bazı nankörler çıkıp devleti kötülüyor" dedi.

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‘Cumhurbaşkanımız hepimize sahip çıktı’
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