Cumhurbaşkanına hakaret etmişlerdi! Sakaraltı Sakarüstü dosyasında 2 şüpheli tutuklandı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kamu görevlileri ve siyasilere yönelik hakaret ve yanlış bilgi içerikli paylaşımlar yaptığı iddia edilen sahte sosyal medya hesaplarına yönelik, 20 Ocak'ta Muğla'da geniş çaplı siber operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında, "Sakaraltı Sakarüstü" isimli sosyal medya sayfası üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere bazı devlet büyükleri, kamu görevlileri ve siyasilere yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı iddiaları üzerine Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 20 Ocak sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

VİLLADA YAKALANDILAR

Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, sosyal medya trolleri C.D., K.K., S.Ü.Ö., S.C.S. ve S.K.'nin Seydikemer ilçesinde bulunan bir villada saklandıkları tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla üç şüpheli aynı evde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sahte sosyal medya hesaplarını bu adresten yönettikleri öne sürüldü. Operasyon kapsamında ayrıca, paylaşımlarla bağlantısı olduğu iddia edilen bir sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisi P.B. de gözaltına alındı. Böylece soruşturmanın ilk aşamasında toplam 6 şüpheli gözaltına alınmış oldu. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, kaçak durumda olan şüphelilerin Seydikemer'deki villalarda saklanmasına yardım ettikleri ve suça yardım ile yataklık ettikleri iddia edilen emlakçı İ.B., inşaatçı H.D. de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin yapılması için Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yetkililer, ele geçirilen dijital materyallerin incelendiğini, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü ve dosya kapsamında yeni gözaltıların olabileceğini bildirdi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sakaraltı Sakarüstü dosyasında Marmaris'teki bir yerel haber sitesinin ofisine baskın yapıldığı ortaya çıktı. 20 Ocak'ta sabah saatlerinde yapılan operasyonda 2 harddisk ve 2 usb bellek ve dijital materyallere el konuldu. Dosya kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli, 23 Ocak'ta sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden K.K. ile C.D. tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.