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Giriş Tarihi: 23.2.2022 16:00 Son Güncelleme: 23.2.2022 16:28

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Bodrum’dan başlayacak

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Bodrum’dan başlayacak

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 57.si, 10-17 Nisan 2022 tarihleri arasında düzenlenecek. profesyonel takım ve sporcuların katılımıyla 10 Nisan Pazar günü Bodrum’da başlayıp 17 Nisan Pazar günü İstanbul’da sona erecek.

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) Pro Series kategorisinde yer alan etaplı yol bisikleti yarışı, profesyonel takım ve sporcuların katılımıyla 10 Nisan Pazar günü Bodrum'da başlayıp 17 Nisan Pazar günü İstanbul'da sona erecek.

"Mega Proje" 1915 Çanakkale Köprüsünden geçerek Ege'den Trakya'ya ilerleyecek olan kıtalararası dev organizasyonun final etabına İstanbul ve tarihi yarımada ev sahipliği yapacak. 8 gün, 8 etap boyunca bisikletlilerin rekabetine ülkemizin doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleri eşlik edecek. 57.yılında Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 1289 kilometrelik parkuru boyunca yenilenen 8 etabı ise şu şekilde olacak: 10 Nisan : Bodrum - Kuşadası (207 km), 11 Nisan: Selçuk (Efes) - Alaçatı (158,1km), 12 Nisan: Çeşme – İzmir (Karşıyaka) (122,5 km), 13 Nisan : İzmir (Konak) - Manisa (Spil) (127,4 km), 14 Nisan : Manisa - Ayvalık (191,3 km), 15 Nisan : Edremit (Akçay) – Eceabat (57.Alay Şehitliği) (204,2 km), 16 Nisan : Gelibolu - Tekirdağ (135,8 km) ve 17 Nisan : İstanbul - İstanbul (143 km)

ÜLKE TANITIMI VE BİSİKLETİN YAYGINLAŞMASINA KATKI SAĞLAYACAK

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu organizasyon öncesinde yenilenen parkur ile ilgili düşüncelerini şöyle ifade etti: "Dünyaca ünlü takımları ağırlayacağımız ve pek çok açıdan yeniliklere imza atacağımız 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu öncesinde çok heyecanlıyız. Yönetim kurulumuz ve teknik ekiplerimizin titizlikle hazırladığı TUR 2022 parkuru sportif rekabeti artırarak, ülke tanıtımı ve bisikletin yaygınlaşmasına katkı sağlayacak özellikte kurgulandı. Parkur seçimini iki açıdan çok önemli görüyoruz. Sportif yönüyle yarış içi mücadeleye soluk getiren tırmanış, sprint kapılarının konumlanması ile son ana kadar yarışı rekabete açık ve izleyenler açısından heyecanlı hale getirmeyi amaçladık. Ulusal ve uluslararası tanıtım yönüyle ise ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerine ev sahipliği yapan farklı rotaları dahil ederek hem bölge halkının hem ekranları başında izleyicilerin ilgiyle izleyeceği bir rota dizayn ettiğimize inanıyorum."

TARİHTE BİR İLKE İMZA ATILACAK

Dünyanın ilk ve yegane "Kıtalararası Etaplı Bisiklet Yarışı" olması yönüyle öne çıkan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 57. yılında bir yeniliğe daha imza atarak Anadolu'yu Avrupa'ya bağlayan iki köprüden geçecek ve ülkemizin stratejik konumuna ve ulaşım ağı altyapısına dikkat çekecek. 7. etaba ev sahipliği yapacak olan Edremit - Gelibolu parkuru 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçerek Avrupa'ya uzanırken, 8. ve final etabı ise tarihi yarımadadan başlayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişi ile Anadolu'ya uzanacak. Bağdat Caddesi ve tarihi yarımada da seyir zevkini artıran 3 turun ardından dev organizasyon İstanbul'da son bulacak.

Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu "Mega Proje" nin bisikletçilere ev sahipliği yapmasından duyduğu heyecanı şu sözler ile ifade etti: "Bisiklet sporu ve ülkemiz adına gurur kaynağımız Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçmesi için bizlerden desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız ve Gençlik ve Spor Bakanımız başta olmak üzere, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen bu projeye emek veren herkese şükranlarımı sunmak istiyorum.

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