Cumhuriyet Bayramı’nda Dolmabahçe Sarayı ziyaretçi akınına uğradı: Metrelerce kuyruk oluştu...

Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yılı, yurdun dört bir yanından etkinliklerle kutlanıyor. Dolmabahçe Sarayı, yurdun dört bir yanından gelerek Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 71 numaralı odayı ziyaret etmek isteyenlerin akınına uğradı.

'ŞEHİR DIŞINDAN ZİYARETÇİ AKIMI'

Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü nedeniyle ziyarete açılan Dolmabahçe Sarayı'nda bulunan Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 71 numaralı oda gün içerisinde yurdun dört bir yanından gelen ziyaretçilerin akınına uğradı. Atatürk'ün hayat gözlerini yumduğu odayı ziyaret edenler duygu dolu anlar yaşadı.

DOLMABAHÇE SARAYI AKŞAM SAATLERİNE KADAR AÇIK KALDI

Cumhuriyet'in 101'inci yılı kutlamaları kapsamında tüm bölümleri halka açılan Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etmek isteyen vatandaşlar biletlerini girişten alarak akşam saat 17.30'a kadar ziyaretini sürdürdü.