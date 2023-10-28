Cumhuriyet Ormanı

Erzurum Valiliği ve Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğinde Palandöken Kayak Merkezi'nde Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla oluşturulan orman, 6 hektarlık alanı kapsıyor. Bölgede düzenlenen etkinlikle, ormana 4 bin sarı çam ve huş fidanı dikildi. Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, AA muhabirine, dikilen fidanların Türkiye Yüzyılı'na nefes olacağını söyledi. Bugüne kadar milyonlarca fidan dikildiğine işaret eden Ayatay, şöyle konuştu: "Ormanlarımızın bakımıyla yaşlı ormanlarımızın gençleştirilmesi çalışmalarını yapıyoruz. Ormanlarımızı korumakla birlikte orman varlığımızı artırmak, geliştirmek, genişletmek için çalışıyoruz. İlimizde farklı lokasyonlarda çalışmalarımız var. Başta Palandöken, Kop Dağı ile Çoruh Vadisi civarında ve birçok farklı noktada yapmış olduğumuz ve yapacağımız çalışmalarla yıl sonuna kadar 1 milyon fidanı, yaşlı ormanlarımızın gençleştirilmesi maksadıyla da 2 milyon tohumu toprakla buluşturacağız. Toplamda yıl sonuna kadar 3 milyon tohum ve fidan toprakla buluşturulmuş olacak." Programa, Vali Yardımcısı Lokman Düzgün, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Cengiz Polatlı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş ile vatandaşlar katıldı. Protokol üyeleri de diktikleri fidanlara can suyu verdi.Keçiören Belediyesi tarafından "100. Yıl İmza Ormanı Fidan Dikme Töreni" gerçekleştirildi. Ovacık Bayraktepe mevkiinde gerçekleştirilen törene Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Hayrettin Türe, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, MHP Keçiören İlçe Başkanı Metin Bayrakçı, Kırşehirli Dernekler Federasyonu Başkanı Hilmi Gökçınar, iş insanı Yakup Türkal, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Protokol konuşmalarının ardından katılımcılar fidanları toprakla buluşturdu.