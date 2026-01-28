Cumhuriyet savcısı Ercan Kayhan’ı restoranda bıçaklayarak öldürmüştü: Cezai ehliyeti araştırılacak

Anadolu 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Mustafa Can Gül ile öldürülen cumhuriyet savcısının ailesi ve avukatlar hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Celal U, olayın yaşandığı restorana arkadaş grubu ile yemek yemeye gittiklerini belirterek, "Maktul de masamıza gelmişti. Bir müddet bizimle oturdu, ardından kalktı, mutfağa yöneldi. Mutfak ile bizim oturduğumuz masanın arası 20 metre kadar uzaktaydı. Bir süre sonra içeriden bağrışma ve cam kırılma sesi geldi. Sese doğru gittiğimde maktulün yerde yattığını gördüm. Nabzını kontrol etmek için eğildiğimde, boğazının kesildiğini gördüm. Sanık da bıçakla yanında duruyordu. Sanığa 'Ne yaptın?' diye serzenişte bulundum. Sanık 'O hak etti" diye cevap verdi. O sırada jandarma ekipleri olay yerine geldi." ifadelerini kullandı.

Maktulün ailesi, sanık hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

Sanık avukatı ise müvekkilinin aklı dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin rapor alınmasını talep etti.

Söz alan maktulün eşi Nuran Kayhan, "Akli dengesi gayet yerinde fakat yüzsüz. Bir insanda sıkıntı varsa vardır. Her yerden atılmış." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın suç tarihinde "tasarlayarak öldürme" ve "kasten öldürme" suçlarından cezai ehliyetinin olup olmadığına dair Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevki için cezaevine müzekkere yazılmasına hükmetti.

Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 3 Eylül'de Çekmeköy'deki bir restorana gelen savcı Kayhan'ın, söz konusu işletmede önceki dönemlerde garson olarak çalışan Mustafa Can Gül tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldüğü aktarılmıştı.

İddianamede, Gül'ün "tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

İddianame, Anadolu 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

Öte yandan şüpheli Gül hakkında, maktul Kayhan'a yönelik eylemini gerçekleştirmeden önce müşteki Bilal Bilgin'i bıçakla kovaladığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma sonucunda da ayrı bir iddianame hazırlanmıştı.

Sanığın bu iddianamede ise "silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.