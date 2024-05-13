Cumhuriyet tarihinde ruhsat verilen ikinci kilise açıldı

Cumhuriyet tarihinde ruhsat verilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Yeşilköy'de açılışını yaptığı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nden sonra, ikinci kilise olan Aziz Eliyo Kilisesi Mardin'in Midyat ilçesinde törenle ibadete açıldı.Açılışa dünyanın dört bir yanından gelen Süryaniler de katıldı. Yaklaşık 3 saat süren ayinde Metropolit Samuel Aktaş'ın önderliğinde metropolit rahip, papaz ve şemmaslar tarafından İncil'den bölümler ve ilahiler okudu. Ayin bitiminde törene katılan yaklaşık bin kişiye yemek ikram edildi. Midyat Kiliseleri Papazı İshak Ergün, "Emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.