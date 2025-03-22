Cumhuriyetle aynı yaşta: 102 yaşındaki ali dede’yi vali evinde ziyaret etti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "Yaşlılara Saygı Haftası" kapsamında, kentin en yaşlı sakinlerinden biri olan 23 Nisan 1923 doğumlu Ali Sezer'i evinde ziyaret etti. Vali Aksoy'a eşi Hülya Aksoy da eşlik etti. Ziyarette, Sezer ailesine çiçek takdim edildi, yılların tanıklığıyla biriken anılar dinlendi.

Vali Aksoy, "Amcamız Ali Sezer, Cumhuriyet'le aynı yıl doğmuş bir büyüğümüz. Eşi İsmihan Hanım da 1937 doğumlu. 71 yıllık evlilikleri, 3 çocukları ve 6 torunlarıyla örnek bir aile yapısına sahipler. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken, böyle bir ailenin hayat tecrübesinden ilham almak hepimiz için çok kıymetli. 2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesi de bu anlamda ayrı bir değer taşıyor" diye konuştu.

ATATÜRK ÖLDÜĞÜNDE TÜM KÖY AĞLADI

Hayatının önemli dönüm noktalarını paylaşan Ali Sezer, Atatürk'ün vefat ettiği günkü atmosferi unutmadığını söyledi: "Büyük bir resmini köy meydanına astılar. Kadınlar ağlıyordu. Herkes toplanmıştı. Bütün köy yas ilan etti. O zamanlar 14-15 yaşlarındaydım. Herkesin gözünde yaş vardı. Gerçekten içten ağlayan bir millet vardı, çünkü daha önceden çok acı çekilmişti."

Ali Sezer, askerlik anılarını da paylaşarak, dört yıl boyunca askerlik görevi yaptığını belirtti. "Eskiden atlı merasimler olurdu, hendek atlanırdı. Artık o gelenekler kalmadı. Zaman çok şey değiştirdi" dedi.

71 YILLIK EVLİLİKTEN GENÇLERE TAVSİYELER

87 yaşındaki İsmihan Sezer ise gençlere evlilik hakkında şu sözlerle seslendi: "Her şey sabır yavrularım. Sabrederseniz muradınıza erersiniz. Gençlik fırtına gibi geçiyor. Birbirinizi sevin, geçiminizi güzel yapın. Çoluk çocuk sahibi olun. Siz de bizi saydınız ve sevdiniz."

Vali Aksoy'un evlerine kadar gelerek gösterdiği vefadan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Sezer çifti, "Misafirimiz çok oldu, orası ayrı ama burası koca bir vilayet. Valimiz bizi saydı, sevdi, evimize kadar geldi. Allah ne muradı varsa versin" dedi.