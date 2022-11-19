Cüneyt Çakır neden hakemliği bıraktı? Cüneyt Çakır kimdir, kaç yaşında, yeni görevi ne?

Cüneyt Çakır'ın hakemliği bırakma kararı TFF'nin isteği doğrultusunda Türkiye Çekya maçına ertelenmişti. Bugün düzenlenecek olan milli maçla birlikte Cüneyt Çakır son kez düdüğünü çalacak ve hakemlik kariyerini sonlandıracak. Peki, Cüneyt Çakır neden hakemliği bıraktı? İşte bu kararın perde arkası ve Cüneyt Çakır kimdir, kaç yaşında, yeni görevi ne gibi soruların yanıtı!
CÜNEYT ÇAKIR HAKEMLİĞİ BIRAKTI MI?
Bir süre önce Cüneyt Çakır hakemliği bıraktığını açıklamıştı. TFF ise Cüneyt Çakır'ın jübilesini Türkiye- Çekya maçında yapmasını UEFA'ya sunmuştu. UEFA TFF'nin isteğini onaylamasının ardından Cüneyt Çakır, Türkiye- Çekya hazırlık maçının ilk 5 dakikası ile hakemlik kariyerini sonlandıracak. Milli maç ile jübile yapan ilk isim ise Cüneyt Çakır olacak.
TÜRKİYE - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye - Çekya maçı 19 Kasım Cumartesi günü (bugün) saat 20.00'de Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak.
CÜNEYT ÇAKIR HAKEMLİĞİ NEDEN BIRAKTI, YENİ GÖREVİ NE?
45 yaşındaki Cüneyt Çakır'ın, Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı anlaşmayla birlikte hakem hocası olacağı öğrenildi.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, daha önce yaptığı açıklamada Çakır'ın yurt dışından birçok teklif almasına karşın gitmediğini ve Türk hakemliğine hizmet etmek istediğini ifade etmişti.
CÜNEYT ÇAKIR KİMDİR?
Cüneyt Çakır 23 Kasım 1976, İstanbul doğumludur. Aslen Derepazarılı olan babası eski hakem ve MHK eski asbaşkanı olan Serdar Çakır'dır. Kariyerinde UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Şampiyonası'nın yer aldığı 5 yarı final hakemliği bulunan Cüneyt Çakır, FIFA'nın atamasıyla Bahattin Duran ve Tarık Ongun ile birlikte hem UEFA Avrupa Şampiyonası ilk FIFA Dünya Kupası'nda görev alan Doğan Babacan'dan sonra ikinci Türk hakemidir. Duran ve Ongun, FIFA Dünya Kupası'nda görev alan ilk yardımcı hakemler olarak kayıtlara geçti. Cüneyt Çakır, ekibiyle birlikte 6 Haziran 2015'te Şampiyonlar Ligi Finalinde Barcelona-Juventus maçını yöneterek Şampiyonlar liginde final yöneten ilk Türk hakem olmuştur.
2021'de Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 21. yüzyıl'ın en iyi ikinci hakemi seçildi. 2001-2020 arasını kapsayan ve jüri oylarıyla belirlenen en iyiler sıralamasında, Alman Felix Brych 141 puanla ilk sırada yer alırken, 140 puanla Cüneyt Çakır ikinci ve İngiliz hakem Howard Webb 137 puanla üçüncü sırada yer aldı.
4 Ağustos 2022 tarihinde, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın kariyerini noktaladığını duyurdu.