Haberler Yaşam Haberleri Çuvala saman doldurup kayak yaptılar
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışıyla birlikte köylerin yamaç noktaları kayak merkezi haline geldi. Çuvalın içine saman doldurarak karlı yamaçtan kayan kadınlar karın tadını çıkarttı. Çocuklar gibi eğlendiklerini ifade eden Emine Memiş, "Bir haftadır yağan yoğun karın ardından, çocuklarımız ve arkadaşlarımla beraber eğlenceli bir gün geçirdik. Çuvalın içine saman doldurarak karlı yamaçlardan kaydık. Çocuklar gibi eğlendik, çocukluğumuza geri döndük. Kimileri için zorlu geçen kar günlerini biz eğlenceli hale getirdik" ifadesini kullandı.
