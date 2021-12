Cüzdan No Nedir? Yeni Kimlikte Cüzdan No Nerede Yazar?

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı yani TCKK uygulaması 14 Mart 2016 yılında Kırıkkale'de, akabinde de Aksaray, Adıyaman, Artvin, Erzincan, Burdur, Erzurum, Rize, Uşak, Trabzon ve Yalova olmak üzere toplam 10 ilde yaygınlaştırılmaya başlanmıştır. 2 Ocak 2017 yılı itibariyle de ülkemiz genelinde uygulamaya geçmiştir. Eski kimlikte cilt no, aile sıra no ve cüzdan no gibi bilgiler açık bir şekilde yazdığı için kimliğin kaybolması ya da çalınması durumunda bu tür hassas bilgiler de üçüncü kişilerin eline geçebilir durumdaydı. Bu durum da güvenlik hususunda büyük sıkıntılara sebep olmaktaydı. TCKK uygulaması ile uluslararası standartlara uygun üretilen kartlara yalnızca temel ve basit bilgiler eklenmiştir. Yukarıda saydığımız hassas bilgiler de kartın içinde bulunan çipe aktarılarak güvenli bir ortama alınmıştır. Öğrenmek için yapmanız gereken tek şey yazımızı okumaya devam etmek.

Yeni Kimlikte Cüzdan No Nasıl Bulunur?

Eskiden kullandığımız nüfus kâğıtlarının ön yüzünde bir harf ve sayılardan oluşan cüzdan numarası bulunmaktaydı. Ön yüzde resmin hemen altında bulunan bu numaranın hemen yanında bir de seri no yazmaktaydı. Cüzdan numarası "U21" gibi bir harf ve iki rakamı içerirken seri numarası 6 haneden oluşan bir sayıydı. Yeni kimliklerde cüzdan no nerede yazar sorusunun cevabı için kimliğin ön yüzüne bakmak gerekir.

Yeni kimlik kartlarında sıra no ve seri no peş peşe doğum tarihinin hemen altında ve fotoğrafın yanında bulunmaktadır. Yeni çipli kimlikte seri numarası bir harf iki rakam, bir harf ve beş rakam şeklinde düzenlenmiştir. Bu şekilde sahte kimliklerin gerçek kimliklerden ayırt edilmesi kolaylaşmıştır. Eğer eski nüfus kâğıdındaki birey sıra no, aile sıra no gibi bilgileri merak ediyorsanız e-Devlet üzerinden e-Devlet Nüfus Kayıt Örneği Sorgulama Sayfasına girerek öğrenebilirsiniz.