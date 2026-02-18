D-650’de feci kaza! Karşıya geçmek isteyen anne kıza otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 10.00 sıralarında D-650 kara yolu Pamukova ilçe merkezi Yenice Mahallesi mevkiinde meydana geçişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, yolun karşısına geçmek isteyen anne Sevgi Ekşi (48) ve kızı Ravza Ekşi'ye (26) Adapazarı istikametine seyir halinde olan R.S. idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ve kızı yol kenarına savrulurken, kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.





İhbar üzerine kaza bölgesine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Ravza Ekşi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan anne Sevgi Ekşi ise olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında hayatını kaybeden 26 yaşındaki kızın cenazesi, hastane morguna sevk edildi.





Kaza sonrası otomobil sürücüsü R.S. gözaltına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza mahallinde güvenlik önlemi alırken, hava yastıkları patlayan ve büyük hasar meydana gelen otomobil feci kazanın boyutunu gözler önüne serdi. Kaza sebebiyle tek şeritten sağlanan trafik yapılan inceleme ve kazaya karışan otomobilin kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.