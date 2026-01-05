Dadaş 25 Hava Ambulansı hızır gibi yetişiyor

Sağlık Bakanlığı'nca Erzurum'da konuşlandırılan "Dadaş 25 Hava Ambulansı", 2025 yılında Kars, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Artvin, Gümüşhane, Tunceli, Muş ve Bingöl'deki acil 733 hastayı zamanla yarışarak hastaneye yetiştirdi. Hizmete başladığı 2008'den bugüne 6 binden fazla vaka için havalanan ambulans helikopter, hayati tehlike taşıyan acil travmalar, kalp rahatsızlıkları, trafik kazaları ve yenidoğan hastalıkları, hastanelerden acil sevki gereken hastaların yardımına "hızır" gibi yetişiyor.



PROFESYONEL EKİP

HER türlü tıbbi müdahale için gerekli ekipmanın bulunduğu hava ambulansında, tecrübeli 2 kaptan pilot, 2 doktor ve sağlık personeli görev yapıyor. Sağlık kuruluşlarından gelen ihbar üzerine kara yoluyla ulaşılması güç kırsal bölgelerdeki acil hastalara hizmet veren "Dadaş 25 Hava Ambulansı", yaz kış, dağ taş, kar kış demeden hastaları hastanelere yetiştiriyor.