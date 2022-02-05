Dağ keçileri köye sığındı

Antalya'nınAkseki ilçesindeki Giden Gelmez Dağları'nda yaşayan ve koruma altında olan yaban keçileri (Capra Aegagrus) aşırı kar yağışı nedeni ile yiyecek bulmakta zorlanınca, dağın eteğindeki Değirmenlik Köyü'ne sığındı. Yaşayanların büyük çoğunluğu, kışları İstanbul'a gittiği için, çoğu boş olan evlerin bahçelerini mesken tutan dağ keçileri, bahçelerde otlayarak karınlarını doyuruyor. Köylüler, "Önceki yıllarda, kışın az sayıda keçi gelirdi. Bu yıl kar çok yağınca, yiyecek bulmakta zorlandılar. Bine yakın keçi, köye sığındı. Biz de beslenmelerine yardım ediyoruz. Mayıs ayında dağlardaki sarp kayalıklara dönüyorlar" dedi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği yetkilileri, bölgede 3 binin üzerinde dağ keçisi yaşadığını bildirdi.