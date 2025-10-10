Dağ sarımsağı koparana 557 bin lira ceza

Tunceli'de, doğada kendiliğinden yetişen ve endemik türler arasında yer alan 200 kilogram dağ sarımsağı ele geçirildi, bitkiyi toplayan şüpheliye ise 557 bin lira idari para cezası uygulandı. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sadece Tunceli bölgesinde yetişen tescilli endemik bir bitki türü olan dağ sarımsağının korunması amacıyla örnek bir operasyona imza attı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince önceki gün yapılan ihbarda, Çemişgezek ilçesi Anıl Köyü kırsalında bir kişinin koruma altındaki dağ sarımsağını topladığı ve araçla bölgeden uzaklaştığı bildirildi. İhbarla jandarma ekiplerinin gerçekleştirdikleri yol kontrol uygulamasında şüpheli araç yakalandı. Araçta yapılan aramada, 5 çuval içerisinde yaklaşık 200 kilogram dağ sarımsağı ele geçirildi. Şüpheliye 557 bin TL idari para cezası uygulandı.