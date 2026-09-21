Dağların tepesinde bir annelik hikâyesi

Doğayla iç içe yaşamı ve doğa sporlarına olan tutkusu çocukluk yıllarına dayanan 38 yaşındaki Sema Doğan Öztürk, annelik yolculuğunu da dağlardan ve doğadan kopmadan sürdürüyor. Profesyonel olarak 8 yıldır dağcılık yapan, ikinci kademe dağcılık antrenörü olan Öztürk; dağcılık, kaya tırmanışı, doğa yürüyüşü, kampçılık ve su sporlarıyla ilgileniyor. Kaya tırmanışı sırasında tanıştığı Oğuz Öztürk ile 4 yıl önce hayatını birleştiren Sema Doğan Öztürk, evliliğini de tanıştıkları 1.651 metre rakımlı Antalya'daki Çalbalı Dağı'nın zirvesinde gerçekleştirdi. Çift, şimdi ise doğa tutkularını oğulları Dağhan'la birlikte sürdürüyor.

Öztürk, hamilelik sırasında 5 kez zirve yaptığını, bunlardan birini gebeliğinin 9'uncu ayında iken gerçekleştirdiğini söyledi. Öztürk; "Düzenli spor yaptığım için hamilelik döneminde de dağcılığa ara vermedim. İlk kez deneyecek birinin bunu hamileyken yapmaması gerekiyor. Kendimi riske atacak hiçbir şey yapmadım ama tırmanışı asla bırakmadım. Kaya tırmanışını da dağlara çıkmayı da bırakmadım. Hatta 9 aylık hamileyken bile zirvem var" dedi. Sema Doğan Öztürk, şu an 20 aylık olan oğluyla en son 17 Ağustos'ta Antalya'daki Tunç Dağı'na çıktı. Öztürk, kendisini "hayallerinin peşinden koşan bir gezgin" olarak tanımladığını söyledi.

DAĞHAN İLE 6 ZİRVE

Öztürk çifti, oğulları Dağhan dünyaya geldikten sonra da doğadan uzak kalmadı. Dağhan'ı henüz 10 günlükken tırmanış alanına götürdüklerini kaydeden Sema Doğan Öztürk;"İlk faaliyetimizi 10 günlükken tırmanış alanlarına gelerek yaptık. Sadece bir yürüyüş yaptık ama 40'ı çıktığı vakitlerde de ilk zirvemizi yaptık. Türkiye'de bulamadığımız taşıma aparatını yurt dışından getirttik. Dağhan'ın ilk zirvesi 1.5 aylıkken gerçekleşti" diye konuştu.