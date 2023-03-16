“Daha eğleneceğiz” cinayetine 10 gözaltı

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre alkollü mekana eğlenmek için gelen R.T. ve C.T.'ye B.Ş. ve E.A. isimli çalışanlar saat 03.30 sularında mekanın kapatılacağını söyledi. Eğlenmeye devam etmek istediklerini belirten R.T. ve C.T. ile mekanda çalışanlar arasında tartışma çıktı. Tartışmaya işyeri sahibi Selçuk Sorgut'ta dahil olunca kavga çıktı. Çıkan kavgada şahıslardan R.T., yanında bulunan silahla çalışanlar ve işletme sahibi Selçuk Sorgut'a kurşun yağdırdı. Açılan ateşle birlikte işyeri sahibi Selçuk Sorgut göğsünden, yanında çalışan B.Ş. ve E.A. ise çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kanlar içinde kalan mekan sahibi Selçuk Sorgut, çalışanlar B.Ş. ve E.A. hemen hastaneye kaldırılırken, göğsünden vurulan ve aşırı kan kaybeden Selçuk Sorgut hayatını kaybetti. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheliler R.T. ve C.T. ile şüphelilerin kaçmasına yardım eden M.P., Y.Z.K., M.İ., S.İ., O.K., G.E. ve H.S isimli şahısları ve olaya karıştığı iddia edilen 1 kişiyi gözaltına aldı.

Asayiş Şube'de sorguları tamamlanan 10 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.