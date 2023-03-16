Haberler Yaşam Haberleri “Daha eğleneceğiz” cinayetine 10 gözaltı
Giriş Tarihi: 16.3.2023 12:48 Son Güncelleme: 16.3.2023 13:34

“Daha eğleneceğiz” cinayetine 10 gözaltı

Sakarya’da alkollü eğlence mekanında mekan sahibi Selçuk Sorgut'un öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
“Daha eğleneceğiz” cinayetine 10 gözaltı

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre alkollü mekana eğlenmek için gelen R.T. ve C.T.'ye B.Ş. ve E.A. isimli çalışanlar saat 03.30 sularında mekanın kapatılacağını söyledi. Eğlenmeye devam etmek istediklerini belirten R.T. ve C.T. ile mekanda çalışanlar arasında tartışma çıktı. Tartışmaya işyeri sahibi Selçuk Sorgut'ta dahil olunca kavga çıktı. Çıkan kavgada şahıslardan R.T., yanında bulunan silahla çalışanlar ve işletme sahibi Selçuk Sorgut'a kurşun yağdırdı. Açılan ateşle birlikte işyeri sahibi Selçuk Sorgut göğsünden, yanında çalışan B.Ş. ve E.A. ise çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kanlar içinde kalan mekan sahibi Selçuk Sorgut, çalışanlar B.Ş. ve E.A. hemen hastaneye kaldırılırken, göğsünden vurulan ve aşırı kan kaybeden Selçuk Sorgut hayatını kaybetti. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheliler R.T. ve C.T. ile şüphelilerin kaçmasına yardım eden M.P., Y.Z.K., M.İ., S.İ., O.K., G.E. ve H.S isimli şahısları ve olaya karıştığı iddia edilen 1 kişiyi gözaltına aldı.

Asayiş Şube'de sorguları tamamlanan 10 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Uçağı kaçırınca hayatta kaldı ama... "Tüm sıfatlarım gitti, artık kimsenin evladı değilim”
Erbakan’ın yol arkadaşlarından Erdoğan’a tam destek
SON DAKİKA: Yavuz Ağıralioğlu açtı ağzını yumdu gözünü: 25 yılda yemediğimiz küfrü 3 günde yedik, İYİ Parti'nin gardı düştü
Afet bölgesinde Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Burası siyaset yeri değil, acımız var
Akşener'den akılalmaz paylaşım: TSK uçağını görmezden gelerek attığı tweet tepki çekti
Duvar temizliğinin en etkili hali! Boyatmadan bembeyaz duvarlarınıza tekrar kavuşun…
Kılıçdaroğlu bu bilgisizliğini şimdiye kadar nasıl gizledi?
CHP'li Berhan Şimşek duvara tosladı! Selahattin Demirtaş'ı savunmak isterken rezil oldu
Utandım
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
“Daha eğleneceğiz” cinayetine 10 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA