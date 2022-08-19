Daha iyi bir gelecek için ileri dönüşüm

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefleyen Kalyon Holding, Home Art işbirliğinde 'İleri Dönüşüm Sergisi'ni hayata geçirdi. İstanbul Nişantaşı'ndaki Kalyon Kültür'de sanat ve tasarım severlerle buluşan serginin açılışına Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun eşi Reyhan Kalyoncu ve oğlu Murat Han Kalyoncu ile birçok seçkin davetli katıldı.Sergiyi gezen Reyhan Kalyoncu, "Çevre için yapılan bu sergi çok anlamlı. Katma değerleri büyük farklı düşünce ve tasarımlara destek verdiğimiz için mutluyum" dedi.31 Ağustos'a kadar açık kalacak sergide, alanlarında profesyonel mimar ve tasarımcıların ikonik yerel objeleri, inşaat malzemelerini ve artık neredeyse hiç kullanılmayan nesneleri kullanarak oluşturdukları eşyalar yer alıyor. Pimaş borularını renklendirip şekillendirerek aydınlatma lambasına dönüştüren katılımcılardan iç mimar Bade Erkon, "Bu tasarımla her şeyin ikinci bir şansı hak ettiğini düşünerek geri dönüşüme katkıda bulunulabileceğini anlatmak istedim" dedi.