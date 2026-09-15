Daha önce 30 bin hapla yakalanan avukat bir kez daha rahat durmadı! Avukat ve 3 arkadaşı gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir araçta uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis, aracı takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda araç ekipler tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramalarda 307 gram bonzai yapılabilecek 2 kilo 50 gram ADB-BUTİNİCA maddesi ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alınırken araçtaki şüphelilerden biri ise polisin tanıdığı biriydi. Konya Baro'suna kayıtlı avukat Abdulkadir İnci Daha öncede ekipler tarafından uyuşturucu ile yakalanıp, tutuklanmıştı. İnci ve beraberindeki Ahmet S., Aziz S. ve Emrah K. adliyeye sevk edildi.

2 YIL ÖNCE 30 BİN HAPLA YAKALANMIŞTI

Avukat Abdulkadir İnci 2 yıl önce de 30 bin hapla yakalanmış, sevgilisi İlknur Çiçek (36) ve uyuşturucuyu satın aldıkları öne sürülen Onur Dudu (28) ile birlikte tutuklanmıştı. Yargılama sonucunda İnci, etkin pişmanlık ve iyi hal hükümleri uygulanıp 2 yıl 11 ay, sevgilisi 5 yıl 10 ay, Onur Dudu'da 5 yıl 10 ay hapis cezası almış, 3 sanıkta Mayıs 2025'te tahliye edilmişti. İnci, 5 yıl öncede adliye otopark girişinde uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından vurularak yaralanmıştı.