Daha temiz Trabzon için ortak hareket

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve daha temiz bir gelecek için yürüttüğü çalışmalar kapsamında Ayasofya sahil kıyı bandında atık toplama etkinliği düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen "Sahilde Atık Toplama Etkinliği", Ayasofya mevkii sahil kıyı bandında yoğun katılımla yapıldı. Belediyeden yapılan açıklamada, çevrenin korunmasının yalnızca kurumların değil tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: "Şehrimizin farklı kurumlarıyla yürüttüğümüz iş birliği kapsamında gerçekleştirilen bu etkinlikle çevre duyarlılığının artırılması hedeflenmiştir. Öğrencilerimizin sosyal sorumluluk çalışmalarına katılımını teşvik ederek kalıcı bir çevre bilinci oluşturmayı amaçlıyoruz."

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