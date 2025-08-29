Dairede çıkan yangında mutfaktaki tüp bomba gibi patladı

Yangın, dün saat 21.00 sıralarında Fetihtepe Mahallesi Yayla Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın en üst katında bilinmeyen nedenle çıktı. Yangını görenler, binayı boşaltarak durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

Yangın sırasında, dairenin mutfağındaki tüp patladı. Patlama sesini duyan mahalleli panikle evlerinden dışarı çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde, yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.