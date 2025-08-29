Haberler Yaşam Haberleri Dairede çıkan yangında mutfaktaki tüp bomba gibi patladı
İstanbul Beyoğlu’nda 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın sırasında dairenin mutfağındaki tüp patladı. Patlama sesinden korkan mahalleli sokağa döküldü. Yaralanan Yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, dün saat 21.00 sıralarında Fetihtepe Mahallesi Yayla Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın en üst katında bilinmeyen nedenle çıktı. Yangını görenler, binayı boşaltarak durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

Yangın sırasında, dairenin mutfağındaki tüp patladı. Patlama sesini duyan mahalleli panikle evlerinden dışarı çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde, yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

