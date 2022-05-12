Dakikalarca can çekişmişti! Katil doktor konuştu: Borç para istedi

"BORÇ PARA VERMEYİNCE HUSUMET BAŞLADI"

Emniyette verdiği ifadede öldürdüğü kuzeni Alaaddin ile kardeşleri Enes ve Mehmet'e her zaman elinden gelen yardımı yaptığını aktaran Çelik, kuzeni Enes'e araba alırken 50 bin lira borç para verdiğini söyledi. Ardından Mehmet ile Alaaddin'in de kendisinden borç para talep etmeye başladığını belirten Çelik, "Ben de kendileriyle bir daha görüşmedim. Bu tavrımdan dolayı aramızda husumet başladı. Bundan 20 gün önce Batıkent İbrahimli Polis Merkezine gidip isim vermeden tehdit edildiğimi söyleyerek adıma ve ailem adına can güvenliği tedbiri talebinde bulundum. Hakkımda ve ailem koruyucu tedbir koruyucu tedbir kararı uygulandı" ifadelerini kullandı.