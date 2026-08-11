Haberler Yaşam Haberleri Dalgalar arasında kaybolan İbrahim’in cansız bedeni bulundu
Giriş Tarihi: 11.08.2026 11:27

Dalgalar arasında kaybolan İbrahim’in cansız bedeni bulundu

Kocaeli Kandıra ilçesi Kumcağız Plajı'nda, 9 Ağustos Pazar günü serinlemek için girdiği denizde kaybolan 26 yaşındaki İbrahim Çağlayan’ı arama çalışmaları acı sonla noktalandı. Ekiplerin sürdürdüğü yoğun arama faaliyetlerinin ardından genç adamın cansız bedenine sabah saatlerinde ulaşıldı.

ABBAS ÇAKAR
Dalgalar arasında kaybolan İbrahim’in cansız bedeni bulundu
  • ABONE OL

Kandıra'da 9 Ağustos Pazar günü olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Kandıra Kaymakamlığı tarafından tüm sahillerde denize girmek yasaklanmıştı. Ancak alınan önlemlere ve yapılan uyarılara rağmen Kumcağız Plajı'nda denize giren 26 yaşındaki İbrahim Çağlayan, hırçın dalgaların arasında kısa sürede gözden kayboldu. İhbar üzerine ilk günden itibaren KOSKEM, jandarma ve arama-kurtarma ekipleri tarafından havadan, karadan ve denizden geniş çaplı çalışma başlatıldı. 3 gündür devam eden çalışmalar sonucuna,sabah saat 07.45 sıralarında talihsiz gencin cansız bedenine ulaşıldı. Denizden çıkarılan Çağlayan'ın cenazesi, adli işlemler yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#KOCAELİ #KANDIRA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Dalgalar arasında kaybolan İbrahim’in cansız bedeni bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA