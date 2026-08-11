Dalgalar arasında kaybolan İbrahim’in cansız bedeni bulundu

Kandıra'da 9 Ağustos Pazar günü olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Kandıra Kaymakamlığı tarafından tüm sahillerde denize girmek yasaklanmıştı. Ancak alınan önlemlere ve yapılan uyarılara rağmen Kumcağız Plajı'nda denize giren 26 yaşındaki İbrahim Çağlayan, hırçın dalgaların arasında kısa sürede gözden kayboldu. İhbar üzerine ilk günden itibaren KOSKEM, jandarma ve arama-kurtarma ekipleri tarafından havadan, karadan ve denizden geniş çaplı çalışma başlatıldı. 3 gündür devam eden çalışmalar sonucuna,sabah saat 07.45 sıralarında talihsiz gencin cansız bedenine ulaşıldı. Denizden çıkarılan Çağlayan'ın cenazesi, adli işlemler yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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