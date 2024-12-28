Dalgalarla savaşarak kurtardılar

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında teknede mahsur kalan 2 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Karaya oturan teknedekilerin yardım talebi üzerine ekiplerin bölgeye sevk edildiğini belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "1 Sahil Güvenlik botu (KB-227), 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-24) ve 1 Sahil Güvenlik kolluk destek timinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda, 2 vatandaşımız bilinci açık şekilde kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığımızı ve AFAD ekiplerimizi tebrik ediyorum" dedi.