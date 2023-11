Daltonlar çetesi operasyonu: 10 şüpheliden 8’i tutuklandı!

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 13 Mayıs'ta bir oto aksesuar dükkanında Mustafa A.'nın (38) darbedilip, bacağından silahla vurulması ile 23 Ekim'de galerici İdris E.'nin (38) silahla yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucu olayların arkasında, liderliğini Barış Boyun'un yaptığı suç örgütünün olduğu tespit edildi. Kendilerini 'Daltonlar' olarak tanıtan çeteye mensup üyelerin para karşılığında il dışından Kütahya'ya geldiğini belirleyen ekipler, tahsilat ve tetikçilik yaptığı tespit edilen O.K., A.K., İ.E., H.E., M.K., S.İ., Y.S., K.D., R.K. ve A.A.'nın yakalanması için farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. KOM, Asayiş ve İstihbarat şubelerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği ve 'Redkit' adı verilen operasyonda şüphelilerden 6'sı Kütahya'da, 4'ü İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 3 tabanca ve 292 bin lira değerinde 10 çek ele geçirildi. Polis ayrıca çete üyelerinin suçtan elde ettiği düşünülen 5 milyon lira değerindeki gayrimenkul ve araca da el koydu. 'Nitelikli yağma' suçuna karışarak çeteye üye olduğu suçlamasıyla gözaltına alınan O.K., A.K., İ.E., H.E., M.K., S.İ., Y.S., K.D., R.K. ve A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden M.K. ve H.E tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, diğer şüpheliler ise tutuklandı. Operasyon kapsamında adliyeye yakın çay ocağında yakalanan çete üyesi H.B. ile termal otelde yakalanan B.Ç. ile K.A.'nın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.