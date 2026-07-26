Daltonlar örgütünün saldırısı son anda önlendi

Yeni Nesil Suç Örgütleri'ne düzenlenen seri operasyonlar düzenleyen İstanbul Emniyeti; motosikletle bir otele silahlı saldırı hazırlığında olan iki suç örgütü üyesini suçüstü yakaladı. Silahlı suç örgütüne mensup kişiler, İstanbul'un Fatih İlçesi'nde bulunan ve sahibini tehdit ederek haraç istedikleri bir otele 22 Temmuz Çarşamba günü silahlı saldırı düzenlemek istedi.

Hazırlık yapan ve harekete geçen iki suç ortağı, Fatih Sirkeci'de bulunan söz konusu otele yakın bir noktada kendilerini fark eden polislerin "Dur" ihtarına uymadı. Polislerden biri motosikleti devirmeye çalışarak duruma müdahale etti. Sendeleyen ve kullandıkları çalıntı motosikletle kaçmaya çalışan Daltonlar Silahlı Suç Örgütü'nün iki üyesi kaçarken motosikletle kaza yaptı. Yakalanan iki şüpheliden 1'inin üzerinde çelik yelek ve bir silah bulundu. Olay güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün müdahalesiyle otele yönelik planlanan silahlı saldırı gerçekleşemeden önlenmiş oldu. İki şüpheli emniyetteki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.