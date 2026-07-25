Daltonlar’a saldırı öncesi müdahale: Oteli kurşunlayacaklardı! Hazırlık yaparken...

Yeni Nesil Suç Örgütleri'ne düzenlenen seri operasyonlarla kurşunlama başta olmak üzere suç oranlarının iki yılda iki defa yarı yarıya düşmesini sağlayan İstanbul Emniyeti; motosikletle bir otele silahlı saldırı hazırlığında olan iki suç örgütü üyesini suçüstü yakaladı. Silahlı suç örgütünün mensupları, İstanbul'un Fatih İlçesi'nde bulunan ve sahibini tehdit ederek haraç istedikleri bir otele 22 Temmuz Çarşamba günü silahlı saldırı düzenlemek istedi. Hazırlık yapan ve harekete geçen iki suç ortağı, Fatih Sirkeci'de bulunan söz konusu otele yakın bir noktada kendilerini fark eden polislerin "Dur" ihtarına uymadı.
KAÇMAYA ÇALIŞTILAR FAKAT…
Polislerden biri duruma müdahale etti ve canı pahasına saldırganlara doğru hamle yaparak motosikleti devirmeye çalıştı. Sendeleyen ve kullandıkları çalıntı motosikletle kaçmaya çalışan Daltonlar Silahlı Suç Örgütü'nün iki üyesi kaçarken motosikletle kaza yaptı. Kaçmaya yaya olarak devam etmeye çalışan fakat suçüstü yakalanan iki suç ortağının 1'inin üzerinde çelik yelek ve bir silah bulundu.
Olay güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün başarılı müdahalesiyle otele yönelik planlanan silahlı saldırı gerçekleşemeden önlenmiş oldu. İki suç ortağı da İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.