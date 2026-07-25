Daltonlar’a saldırı öncesi müdahale: Oteli kurşunlayacaklardı! Hazırlık yaparken...

Yeni Nesil Suç Örgütleri'ne düzenlenen seri operasyonlarla kurşunlama başta olmak üzere suç oranlarının iki yılda iki defa yarı yarıya düşmesini sağlayan İstanbul Emniyeti; motosikletle bir otele silahlı saldırı hazırlığında olan iki suç örgütü üyesini suçüstü yakaladı. Silahlı suç örgütünün mensupları, İstanbul'un Fatih İlçesi'nde bulunan ve sahibini tehdit ederek haraç istedikleri bir otele 22 Temmuz Çarşamba günü silahlı saldırı düzenlemek istedi. Hazırlık yapan ve harekete geçen iki suç ortağı, Fatih Sirkeci'de bulunan söz konusu otele yakın bir noktada kendilerini fark eden polislerin "Dur" ihtarına uymadı.