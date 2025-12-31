‘Daltonlar’ın 3 avukatına gözaltı kararı

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesi içerisinde bulunan 1 No'lu duruşma salonunda, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinin kamuoyunda 'Barış Boyun– Daltonlar Suç Örgütü' davası olarak bilinen dosyaya ilişkin yargılama sırasında, görevli jandarma personeline mukavemet eyleminin gerçekleştiği tespit edildi.Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu olayla bağlantılı olarak yapılan incelemelerde, duruşma esnasında izinsiz şekilde ses ve görüntü kaydı alındığı, bunun İstanbul 1 No'lu Barosu'na kayıtlı 3 avukat tarafından gerçekleştirildiği saptandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bu gelişmelerin ardından avukat T.G., S.K. ve K.Y. hakkında gözaltına alınmaları yönünde talimat verdi.