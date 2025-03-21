Daltonlar’ın elebaşı yakalandı

"DALTONLAR" olarak bilinen suç örgütü yöneticisi Ahmet Mustafa Timo isimli şahıs, MİT'in yurt dışında yürüttüğü çalışmaları sonucu yakalandı. Timo'nun, ikisi öldürme olmak üzere 31 farklı eyleme karıştığı tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında kırmızı bülten kararı talep edilen "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütü yöneticisi Ahmet Mustafa Timo isimli şahıs, MİT'in yurt dışında yürüttüğü çalışmaları sonucu yakalandı. Türkiye'ye getirilen Timo'nun, 27 Mayıs 2024'te Eyüp Kara'nın ve 25 Ağustos 2024'te Yunus Erden'in öldürülmesinde yer aldığı tespit edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.