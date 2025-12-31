Damal–Posof–Türkgözü Devlet yolu trafiğe kapatıldı

Posof Kaymakamlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, yolun tipi ve görüş mesafesini ciddi şekilde düşüren hava şartları sebebiyle can ve mal güvenliğini tehdit eden riskler oluştuğu bildirildi. Yetkililer, sürücülerin ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına ikinci bir duyuruya kadar söz konusu güzergâhı kullanmamaları konusunda uyarıda bulundu. Karayolları ve ilgili ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü, hava koşullarının normale dönmesiyle birlikte yolun yeniden trafiğe açılacağı belirtildi.

Posof Kaymakamlığı açıklamasında, vatandaşların güncel bilgilendirmeleri resmi kaynaklardan takip etmeleri ve yapılan uyarılara riayet etmelerinin önemine dikkat çekilerek, kamuoyuna saygıyla duyuruldu.