Damar yolu tartışması büyüdü: 2 sağlık çalışanı darbedildi

Giriş Tarihi: 18.11.2025 22:09

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 2 sağlık çalışanı ile bir hasta yakını arasında damar yolu tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 2 sağlık çalışanı darbedildi.

İHA
Kırsal Ekinyazı Mahallesi'nde Y.T. dini nikahla birlikte yaşadığı A.A'yı tedavisi için Ekinyazı Aile Sağlık Merkezi'ne götürdü. Sağlık görevlileri Murat Gençdal ve Seda Kaplaner, A.A'dan kan almak istedi. Bu sırada sağlık görevlileri ile Y.T. arasında damar yolu tartışması çıktı. Bir süre sonra tartışmanın büyümesi üzerine Murat Gençdal ve Seda Kaplaner darbedildi.

SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ

İl Sağlık Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Akçakale Ekinyazı Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşirelerimiz Murat Gençdal ve Seda Kaplaner'e yönelik gerçekleşen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Görevlerini özveriyle sürdüren sağlık çalışanlarımıza yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Olayın hukuki süreci başlatılmış olup İl Sağlık Müdürlüğü olarak takipçisi olacağız. Her iki personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

