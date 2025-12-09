Damat dehşetinde, 7 kişi tutuklandı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Canveren köyünde geçtiğimiz hafta 31 yaşındaki Muhsin Karaduman, 2 yıl önce görücü usulüyle evlendiği eşiyle 6 sonra boşanmıştı. Boşanma nedeniyle eşinin ailesini suçlayan Karaduman, iddiaya göre konuşmak üzere gittiği kayınbabasının evinde tartışma çıktı.

Karaduman'ın tartışma sırasında üzerindeki tabancayla 51 yaşındaki kayınpederi Mehmet Cemal Talay ve oğlu 21 yaşındaki Mehmet Şah Talay'a ateş açmış ve baba oğul hayatını kaybetmişti.

Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada, damat Muhsin Karaduman ona yardım eden 6 kişi gözaltına alındı. 7 kişi sorgulamalarının ardından mahkemeye sevk edildi. Kayınpederini ve kayınpederini öldürmekten suçlanan Muhsin Karaduman'ın da arasında bulunduğu 7 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.