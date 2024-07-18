Damat eski kayınpederini öldürdü

Adana'da, 3 yıl önce boşandığı eski eşi yeniden evlenen Ahmet Susam, eski kayınpederi Muhittin Bulut'u, sokak ortasında tabancayla öldürdü. Olay merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Susam (43), 3 yıl önce boşandığı 2 çocuk annesi eşinin başka şehirde evlendiğini öğrenince sinir krizi geçirdi. Öfkeli adam, eski kayınpederi Muhittin Bulut'un (54) yaşadığı eve gitti. Ahmet Susam, eski kayınpederiyle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönünce Ahmet Susam, yanında getirdiği tabancayla Bulut'u vurdu.Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olaydan sonra kaçmaya çalışan Ahmet Susam, polis tarafından gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı Muhittin Bulut, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.