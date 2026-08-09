Damlanur, aile meclisi kurbanı oldu

10 Ocak 2024'te Van Başkale'de meydana gelen olayda, 14 yaşındaki Damlanur Sarihan, amcası Ferdi Sarihan'a ait Kalaşnikof marka uzun namlulu silahla karnından vurularak hayatını kaybetmişti. Olay intihar olarak kayıtlara geçmişti. Ancak soruşturmayı derinleştiren Van Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin yeni bulgulara ulaştı. Dosyaya giren gizli tanık ifadeleri ve kolluk araştırmaları, olayın aile tarafından gerçekleştirilmiş bir cinayet olduğuna işaret etti. Adli Tıp ve Kriminal Uzmanlık Raporları olayın intihar olmadığını ortaya koydu. Kullanılan silahın tek atış konumunda olduğu, ancak Damlanur'un vücudunda 2 giriş ve 2 çıkış yarası bulunduğu belirlendi. Oysa intihar etmesi durumunda ilk mermiyi ateşleyen Damlanur'un, ikinci mermiyi ateşleme imkânı bulunmuyor. Soruşturmaya gizlilik kararı getirilirken, olayla ilgili 3 farklı ilde toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Anne Binnaz Sarihan'ın cenaze günü "Sinan gözüme görünmesin, yaktın bizi Sinan" şeklinde ağıt yaktığı ve olay sonrası aile üyeleri arasında husumet başladığı belirlendi. İddiaya göre 14 yaşındaki Damlanur, amcasının özel hayatına dair detayları bildiği için aile içi infaz kararı alındı.

ATIŞ İZİ TESPİT EDİLDİ

Amca Sinan Sarihan'da yapılan incelemelerde sağ el, yüz ve kıyafetlerinde atış artığı (svap) tespit edildi. Ayrıca olay yerindeki tüfek, şarjör ve gözlük üzerinde hiçbir parmak izine rastlanılamaması, delillerin karartıldığını ortaya koydu. Ayrıca Damlanur'un intihar ettiği ihbarı saat 22.57'de yapılmış olmasına rağmen küçük kızın telefonunda gece 00.59'a kadar hareketlilik tespit edildi.

OTOPSİ RAPORU DİKKAT ÇEKTİ

Tüm bunların yanı sıra otopsi raporlarında Damlanur'un vücudunda morluklar, kesici-delici alet yaralanması, el kaslarında travmatik bulgular ve sol el ayasında "S, D, M, M, M" harf sembolleri gözlemlendi. Olayın intihar olarak lanse edilmesine sebep olan, Damlanur'un sevgilisiyle intihar içerikli mesajlaşmalarının ise olaydan 36 gün öncesine ait olduğu ve olay günü yaptığı mesajlaşmalarda hiçbir olumsuz durumun bulunmadığı tespit edildi.

BAŞSAVCILIK DÜĞMEYE BASTI

Teknik ve fiziki takiplerin ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 7 Ağustos sabahı düğmeye basıldı. 3 ayrı ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında amca Sinan Sarihan'ın da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.