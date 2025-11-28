Haberler Yaşam Haberleri Dananın kafa darbesiyle ağır yaralanmıştı: 41 yaşındaki adam hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 28.11.2025 13:07

Dananın kafa darbesiyle ağır yaralanmıştı: 41 yaşındaki adam hayatını kaybetti!

İzmir'in Menderes ilçesinde, Suat Aydın, ahırında araca yüklemek istediği dananın kafa darbesiyle ağır yaralandı. Aydın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İHA
Dananın kafa darbesiyle ağır yaralanmıştı: 41 yaşındaki adam hayatını kaybetti!

Menderes ilçesine bağlı Küner köyünde yaşayan 41 yaşındaki Suat Aydın, dün danasını araca yüklemek için ahıra girdiği sırada hayvanın ani kafa darbesine maruz kaldı. Darbenin etkisiyle yere düşen Aydın, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olduğu belirlenen Aydın, ambulansla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLECEK

Buradaki müdahalenin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Aydın, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Suat Aydın'ın cenazesi, bugün öğle namazının ardından Küner köyü camisinde kılınacak cenaze namazı sonrası Şaşal Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dananın kafa darbesiyle ağır yaralanmıştı: 41 yaşındaki adam hayatını kaybetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz