Danıştay o Belediye Başkanı’nın soruşturma iznini kaldırdı

İçişleri Bakanlığı tarafından 15 Nisan 2021 tarihinde Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Belediye Başkan Yardımcıları Şahin Özer ve Bekir Karakuş ile aracı derneğe üye yapılmasını sağlayan belediye personeli İsa Yumuk hakkında soruşturma izni verdi. Bakanlığın kararını iptali için Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile diğer 3 kişi Danıştay 1. Dairesine itirazda bulundu.

1. Dairesi tarafından yapılan incelemenin ardından Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve belediyede görevli 3 kişi hakkında verilen "İdari Soruşturma İzni"ni, oy çokluğu ile kaldırdı.

DANIŞTAY OY ÇOKLUĞU İLE SORUŞTURMA İZNİNİ KALDIRDI

Danıştay 1. Dairesi, Çınar ile 2 yardımcısı ve 1 belediye çalışanı hakkında, İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma iznine bu 4 kişi tarafından yapılan itirazı görüştü. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve belediyede görevli 3 kişi hakkında verilen "İdari Soruşturma İzni"ni, Danıştay 1. Dairesi, 3'e 2 oy çokluğu ile kaldırdı.

2 TUTUKLAMA

Yeşilyurt Belediyesi'nin "Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek" projesi Almanya'ya gönderilen 45 kişiden 43'ünün Türkiye'ye dönmemesine ilişkin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Yeşilyurt eski Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, Bingöl'ün Servi Beldesi Eski Belediye Başkanı Ali Ayrancı ve Almanya'da olayın organizatör olduğu iddiası ile Ersin Kilit. "Göçmen Kaçakçılığı" suçlamasıyla 22 Haziran 2022 tarihinde tutuklanmıştı.

"BİZE GELEN PASAPORTLARDA EKSİKLİK YOK"

Yeşilyurt Belediye Başkanı pasaport olayını ardından gazetecilere açıklamada bulunan Başkan Mehmet Çınar, "Belediye başkan yardımcımızı, müdürümüzü ve meclis üyemizi gezi kapsamında gönderdik. Sadece bizim bölgemizde olan bir hadise değil, kendi belediyemizde yıllardır değişik projeler yapıyoruz. Türkiye'nin değişik belediyelerinde benzer projeler var. Gerekli soruşturma yapılıyor "şeklinde konuşmuştu.