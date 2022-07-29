Haberler Yaşam Haberleri Danıştay o Belediye Başkanı'nın soruşturma iznini kaldırdı
Giriş Tarihi: 29.7.2022 14:57 Son Güncelleme: 29.7.2022 15:59

Danıştay o Belediye Başkanı'nın soruşturma iznini kaldırdı

Yeşilyurt Belediyesi tarafından Almanya'ya gönderilen 45 kişiden 43'ünün geri dönmemesiyle ilgili İçişleri Bakanlığı’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a soruşturma izni, Danıştay tarafından, oy çokluğu ile kaldırdı.

TAHİR ÖZÇELİK TAHİR ÖZÇELİK
Danıştay o Belediye Başkanı’nın soruşturma iznini kaldırdı

İçişleri Bakanlığı tarafından 15 Nisan 2021 tarihinde Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Belediye Başkan Yardımcıları Şahin Özer ve Bekir Karakuş ile aracı derneğe üye yapılmasını sağlayan belediye personeli İsa Yumuk hakkında soruşturma izni verdi. Bakanlığın kararını iptali için Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile diğer 3 kişi Danıştay 1. Dairesine itirazda bulundu.

1. Dairesi tarafından yapılan incelemenin ardından Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve belediyede görevli 3 kişi hakkında verilen "İdari Soruşturma İzni"ni, oy çokluğu ile kaldırdı.

DANIŞTAY OY ÇOKLUĞU İLE SORUŞTURMA İZNİNİ KALDIRDI

Danıştay 1. Dairesi, Çınar ile 2 yardımcısı ve 1 belediye çalışanı hakkında, İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma iznine bu 4 kişi tarafından yapılan itirazı görüştü. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve belediyede görevli 3 kişi hakkında verilen "İdari Soruşturma İzni"ni, Danıştay 1. Dairesi, 3'e 2 oy çokluğu ile kaldırdı.

2 TUTUKLAMA

Yeşilyurt Belediyesi'nin "Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek" projesi Almanya'ya gönderilen 45 kişiden 43'ünün Türkiye'ye dönmemesine ilişkin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Yeşilyurt eski Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, Bingöl'ün Servi Beldesi Eski Belediye Başkanı Ali Ayrancı ve Almanya'da olayın organizatör olduğu iddiası ile Ersin Kilit. "Göçmen Kaçakçılığı" suçlamasıyla 22 Haziran 2022 tarihinde tutuklanmıştı.

"BİZE GELEN PASAPORTLARDA EKSİKLİK YOK"

Yeşilyurt Belediye Başkanı pasaport olayını ardından gazetecilere açıklamada bulunan Başkan Mehmet Çınar, "Belediye başkan yardımcımızı, müdürümüzü ve meclis üyemizi gezi kapsamında gönderdik. Sadece bizim bölgemizde olan bir hadise değil, kendi belediyemizde yıllardır değişik projeler yapıyoruz. Türkiye'nin değişik belediyelerinde benzer projeler var. Gerekli soruşturma yapılıyor "şeklinde konuşmuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Aile Destek Programı ödemeleri başlıyor! Aile Destek Paketi başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları ve ödeme tarihleri neler?
İlhan İrem kimdir ve kaç yaşındaydı? İlhan İrem neden öldü, hastalığı neydi? İşte şarkıları ve hayatı!
SON DAKİKA: Merkez Bankası enflasyon tahminleri açıklandı! Kavcıoğlu'ndan dikkat çeken büyüme mesajı geldi
Sigara zammı sonrası JTİ, BAT, Philip Morris güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? 29 Temmuz bugün sigaraya zam geldi mi?
Son dakika haberi: Usta Sanatçı İlhan İrem hayatını kaybetti!
SON DAKİKA: Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? MEB 2022-2023 takvimini duyurdu: İşte okulların açılacağı tarih!
Hansu İrem kimdir? İlhan İrem’in eşi Hansu İrem kaç yaşında, aslen nereli ve çocuğu var mı?
YKS taban puanları ve başarı sıralaması 2022: Güncel ÖSYM YKS kılavuzu ile 2 yıllık ve 4 yıllık YKS üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması!
Son dakika: Rusya'dan Akkuyu için 15 milyar yatırım! Peşin olarak aktarılacak
SON DAKİKA | 2023 seçimleri için 3 ayaklı strateji: Başkan Erdoğan talimat verdi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Danıştay o Belediye Başkanı'nın soruşturma iznini kaldırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA