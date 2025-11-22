Haberler Yaşam Haberleri Darıca’da eve girip 320 bin TL’lik ziynet eşyası çalmıştı! Yakalanarak tutuklandı
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Darıca'da Ekim ve Kasım aylarında meydana gelen 2 ayrı evden hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, yaklaşık 320 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen Z.D yakalanarak tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Darıca'da 27 Ekim ve 17 Kasım 2025 tarihleri arasında meydana gelen iki ayrı evden hırsızlık olayıyla ilgili yürüttüğü çalışmalarda, toplam 320 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çaldığı belirlenen şüpheliyi yakaladı. Yapılan incelemelerde hırsızlık olaylarının faili olduğu tespit edilen Z.D., 21 Kasım 2025 tarihinde İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, 22 Kasım 2025'te sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

