Darp edilen adam apartman girişinde ölü bulundu!

Giriş Tarihi: 6.01.2026 17:47

Samsun'un Bafra ilçesinde 52 yaşındaki Erkan Cömert’in cansız bedeni apartman girişinde bulundu. Talihsiz adamın darp sonucu hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA Yaşam
Olay, Hacınabi Mahallesi Kutlu Sokak'ta meydana geldi. Bir apartmanın girişinde kanlar içerisinde hareketsiz yatan kişiyi fark edenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan kontrolde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, yaşamını yitiren kişinin Erkan Cömert olduğunu tespit etti. Erkan Cömert'in darp sonucu hayatını kaybettiği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

