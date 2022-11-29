Darp edilen Doktor konuştu: Doktorluğu bırakmayı düşündüm

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde meydana gelen olayda, Acil serviste nöbetçi olan Doktor Orhan Hagi, bir hastayı muayene ettiği sırada oda önünde bekleyen diğer hasta yakınları ile sıra nedeniyle tartıştı. Hasta olan annesiyle gelen Hüseyin D.'nin, muayene odasındaki doktora, "Benim hastam çok acil, ilk benim hastama bakacaksın" demesi üzerine tartışma çıktı. Tartışma sırasında hasta yakını Hüseyin D., bilgi işlem görevlisi ile doktor Orhan Hagi'ye saldırdı. Yaşanan arbede sırasında yüzüne yumruk ve kafa darbesi gelen doktor burnundan yaralandı. Hüseyin D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Bir süre önce yine hasta yakınının saldırısına uğradığı öğrenilen doktoru darbeden Hüseyin D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DARP EDİLEN DOKTOR: DOKTORLUĞU BIRAKMAYI DÜŞÜNDÜM

Şanlıurfa'da 5 ay içince ikinci kez hasta yakını tarafından darp edildiğini açıklayan Doktor Orhan Hagi, "İçerde bir hasta soyunmuş muayene olmuş ama onların hiç umurunda değildi, ben başka bir hastanın mahremiyetini korurken olay başıma geldi. Daha önce de darp edildim fakat buradan gitmek istemedim. Ama dünkü olay sonrası artık buradan ayrılmayı hatta doktorluğu bırakmayı düşündüm, şimdi çok kararsızım ailem haberi alınca annem fenalaşmış öncelik isteyen bu şahıs burnumu bu hale getirdi ardından olaydan yarım saat sonra karakola gidip benim hakkımda suç duyurusunda bulunmuş bu nasıl bir aciliyetti biz insanlara gece gündüz hizmet etmeye çalışırken insanlar bizi darp ediyor" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde dün akşam yaşanan hadise, sağlık kurumlarındaki sözel ve fiziki şiddetin önemli oranlarda azalma gösterdiği bu dönem adına, hepimizi üzdü. Geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Yasanın gücü, Bakanlığımızın kararlılığı açıktır" ifadelerini kullandı.