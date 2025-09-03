Haberler Yaşam Haberleri Darp edilen kadını kurtarmak isterken, kendisi yaralandı: “Yetişmeseydim, kadın belki de ölecekti”
Samsun'da özel sualtı kurtarma ve denizci olarak görev yapan 53 yaşındaki Mehmet Öztürk denize daldığı sırada darp edilen bir kadını görünce yardım etmek istedi. Daha sonra saldırganın hedefi olan ve yaralanan Öztürk hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Mehmet Öztürk, yaşananları anlatarak, “Yetişmeseydim kadın belki de ölecekti” dedi.

Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel sualtı kurtarma ve denizci olarak görev yapan 53 yaşındaki Mehmet Öztürk, dinlenmek için gittiği sahilde denize daldığı sırada sahilde bir kişinin bir kadını darbedip boğazını sıktığını fark etti. Sudan çıkan Öztürk, kadını kurtarmak isterken saldırganın hedefi oldu. Yaralanan Öztürk, saldırı sonrası ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"YETİŞMESEYDİM KADIN BELKİ DE ÖLECEKTİ"


Saldırgan hakkında şikayetçi olduğunu belirten Öztürk, "Kadının darbedildiğini ve boğazının sıkıldığını gördüm. Yetişmeseydim kadın belki de ölecekti. Bana saldırdı ancak 'deniz polisiyim, dalgıcım, 112'yim' diye bağırarak kaçmasını sağladım. Saldırganın bulunup cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Olayın ardından, kadını darbeden ve Öztürk'e saldıran şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

