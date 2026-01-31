Haberler Yaşam Haberleri Darp edip fidye istediler
Giriş Tarihi: 31.01.2026

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde gelen bir kaçırılma olayı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda ekipler, kaçırılan kişinin İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan bir işyerinde zorla tutulduğunu belirledi. Söz konusu adrese gerçekleştirilen operasyonda, kaçırılan A.A. kurtarılırken, olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı. Gasp Büro Amirliği'ne getirilen şüpheliler A.İ.B. (37), T.T.
(27), C.K. (26) ve A.İ.B. (22) olayla ilgili sorgulandı. Kaçırılan A.A., "Banka hesabımı kullandırtmam karşılığında para vereceklerini söylediler. Ben de bir arkadaşımın hesabını kullandırttım. Beni zorla bir otomobile bindirip kaçırdılar. Dövdüler, işkence ettiler. Ailemden 20 bin dolar istediler" dedi.

